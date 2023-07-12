المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري يزور الصين

يتوجه جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ في زيارة إلى الصين الأحد، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لاستئناف المحادثات بينهما بشأن التغير المناخي.

وزيارة كيري المقررة من 16 إلى 19 يوليو هي الثالثة له إلى بكين منذ توليه منصبه في عهد الرئيس جو بايدن، كما أنه ثالث مسؤول أميركي رفيع يقصد الصين في الأسابيع الأخيرة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشهر الماضي أرفع مسؤول أميركي يزور بكين منذ نحو خمس سنوات، وتبعته وزيرة الخزانة جانيت يلين الأسبوع الماضي.

وأفادت الخارجية الأميركية في بيان الثلاثاء أن زيارة كيري تهدف إلى الانخراط مع جمهورية الصين الشعبية لمواجهة أزمة المناخ.

وأكدت وزارة البيئة الصينية زيارة كيري، حيث قالت في بيان إن الجانبين "يعتزمان إجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول التعاون في التصدي للتغير المناخي".