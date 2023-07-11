رئيس الوزراء الهندي ضيف شرف في العيد الوطني الفرنسي

باريس (وكالات)

يحل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضيف شرف على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى الرابع عشر من يوليو، رمز التعاون المتنامي بين باريس ونيودلهي اللتين تحاولان الاضطلاع بدور خاص وسط ساحة دولية يزداد توترها.

وتربط بين القوتين النوويتين شراكة استراتيجية عمرها 25 عاماً، تستند خصوصاً إلى التعاون على صعيد الدفاع والذي تجلى في شراء نيودلهي مقاتلات رافال.

وكتب مودي، على «تويتر» الأسبوع الفائت: أتطلع إلى لقاء صديقي الرئيس ماكرون، علماً بأنه سيصل الخميس إلى باريس، بعد بضعة أسابيع من زيارة دولة لواشنطن أشاد خلالها بقوة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والهند.

سيتناول مودي العشاء مرتين مع مضيفه الفرنسي. وينظم له مساء الجمعة، عشية العيد الوطني الفرنسي، عشاء رسمي في متحف اللوفر في حضور مئات المدعوين.

وسيكون أيضاً ضيف شرف في العرض العسكري التقليدي الذي ستشارك فيه كتيبة هندية مع ثلاث مقاتلات رافال.