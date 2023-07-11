«النزاهة العراقية» تصدر 43 أمر قبض بحق مسؤولين

بغداد (الاتحاد)

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أمس، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا وكبار المسؤولين خلال الشهر الماضي.

وذكرت «الهيئة» في بيان، أن «المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات أصدرت 42 أمر قبضٍ واستقدام على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء».

وأضافت أن «الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابق وأسبق، ووكيلي وزارة سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين واثنين أسبقين، و13 مديراً عاماً حالياً، و8 سابقين، و6 مُديرين أسبقين، كما شملت الأوامر أيضاً اثنين من أعضاء مجالس المحافظات».