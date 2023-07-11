البيت الأبيض: بايدن وأردوغان بحثا الأولويات الدفاعية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا الأولويات الدفاعية والاقتصادية خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من دعم أنقرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في وقت سابق أن إدارة بايدن ستمضي قدما في نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب اجتماع الرئيسين "لقد بحثا أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعمهما المستمر لأوكرانيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في بحر إيجه".