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ضبط كيماويات لصناعة وقود الصواريخ كانت في طريقها للحوثي

ضبط كيماويات لصناعة وقود الصواريخ كانت في طريقها للحوثي
12 يوليو 2023 01:09

عدن (الاتحاد)

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة في مدينة عدن، أنها ضبطت كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدم في الأغراض العسكرية، بأحد الهناجر في مديرية «البريقة»، أثناء استعدادات لنقلها بشكل مموه إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وذكرت القوات اليمنية في بيان، أن «قوات القطاع الأول عدن ضبطت ما يقارب 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تستخدم للأغراض العسكرية، داخل أحد الهناجر بمدينة إنماء». وأوضح مصدر عسكري، أن «القطاع الأول قام بتفتيش عدد من الهناجر في مدينة إنماء بعد عمليات رصد وتحرٍّ، وفقاً لمعلومات أمنية، حيث ضُبط أثناء تفتيش أحد الهناجر ما يقارب 40 برميلاً تحتوي على مواد سريعة الاشتعال».
وأضاف أن «تقرير الخبراء المختصين أكد أن المضبوطات تحتوي على مادة مسحوق الألومنيوم، وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم، ليتم إنتاج وقود صاروخي قوي». وأكد أن «الشحنة احتوت، أيضاً، على أكياس غير معلمة من مسحوق أكسيد الحديد، والذي يستخدم كمادة مضافة لوقود الصواريخ، حيث يعمل كمحسن معدل الاحتراق».
ونقل المصدر عن الخبراء المختصين قولهم: «بالنظر لوجود هذه المادة مع مسحوق الألومنيوم، فذلك يثبت أن هذه الشحنة كانت تهدف لإنتاج وقود للصواريخ». وأشار إلى أن «الشحنة ضمت أيضاً أكياساً من مواد راتنج الفينول ومسحوق غراء الأرز اللزج، وكلها مواد كيميائية تستخدمها جماعة الحوثي لدعم صناعتهم في تصنيع الصواريخ ومنظومات الصواريخ والمواد المتفجرة».

القوات اليمنية المشتركة
الأزمة اليمنية
اليمن
البريقة
المواد الكيميائية
جماعة الحوثي
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