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الأمم المتحدة تطلق مساراً تفاوضياً مع الأطراف الليبية

عبد الله باتيلي
12 يوليو 2023 01:09

حسن الورفلي (بنغازي)

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أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مجلس الأمن الدولي اعتزامه، جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط لتسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
وقال باتيلي، في بيان للبعثة الأممية في ليبيا، إنه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية، تمهيداً لهذه المفاوضات، مشدداً على أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيا والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.
ودعا المبعوث الأممي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة «6+6» على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.
وأضاف باتيلي: «يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرف، من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي».

الأمم المتحدة
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
ليبيا
عبد الله باتيلي
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
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