16 قتيلاً بمواجهات بين متمردين وقوات أممية في أفريقيا الوسطى

يانغي (وكالات)

أعلنت السلطات في أفريقيا الوسطى، أمس، مقتل 16 شخصًا على الأقل، في مواجهة بين المتمردين والقوات الأممية شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب حاكم منطقة «سام واندغا» مالك أدوم، قوله إن قوات رواندية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، هاجمت موقعًا للمتمردين.

وذكر مصدر عسكري محلي أن الحصيلة المؤقتة لهذه المواجهة بلغت 16 قتيلًا منهم 15 عنصرًا في صفوف المتمردين، بالإضافة إلى عنصر ضمن القوات الأممية.

وأمس الأول، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: «في وقت سابق، قتل جندي رواندي من قوات حفظ السلام عندما تعرضت وحدته لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية خلال دورية لحماية بلدة سام-اوندجا مقاطعة كوتو العليا»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدين بشدة هذا الهجوم.

وأوضح دوجاريك أن «بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ردت بإطلاق النار وبحسب المعلومات الأولية التي تلقيناها، قتل ثلاثة من المهاجمين».