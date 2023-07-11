الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

16 قتيلاً بمواجهات بين متمردين وقوات أممية في أفريقيا الوسطى

أرشيفية
12 يوليو 2023 01:09

يانغي (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
الأمم المتحدة تطالب بمضاعفة الجهود لاستمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا

أعلنت السلطات في أفريقيا الوسطى، أمس، مقتل 16 شخصًا على الأقل، في مواجهة بين المتمردين والقوات الأممية شرق البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب حاكم منطقة «سام واندغا» مالك أدوم، قوله إن قوات رواندية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، هاجمت موقعًا للمتمردين.
وذكر مصدر عسكري محلي أن الحصيلة المؤقتة لهذه المواجهة بلغت 16 قتيلًا منهم 15 عنصرًا في صفوف المتمردين، بالإضافة إلى عنصر ضمن القوات الأممية.
وأمس الأول، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: «في وقت سابق، قتل جندي رواندي من قوات حفظ السلام عندما تعرضت وحدته لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية خلال دورية لحماية بلدة سام-اوندجا مقاطعة كوتو العليا»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدين بشدة هذا الهجوم.
وأوضح دوجاريك أن «بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ردت بإطلاق النار وبحسب المعلومات الأولية التي تلقيناها، قتل ثلاثة من المهاجمين».

القوات الأممية
أفريقيا الوسطى
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©