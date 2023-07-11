تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مقديشو

مقديشو (الاتحاد)

أصيب شخص أمس، بجروح بعد تحطم طائرة مدنية جراء انحرافها أثناء هبوطها في مطار مقديشو.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، حيث تطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام.

وأعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف الطائرة بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو.

وأشارت الوزيرة في تصريح لوسائل إعلام رسمية إلى أن «الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية انحرفت عن مسارها في مدرج المطار».

وبحسب ما نقلت وزيرة النقل الجوي، فان الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصاً.

وذكرت تقارير محلية صومالية أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.

ورداً على تقارير تحدثت عن وجود رئيسي وزراء سابقين على متن الرحلة، قالت الوزيرة: «رئيسا وزراء الصومال السابقان عبد الولي علي غاي، وعمر عبدالرشيد علي شرماركي، لم يكونا موجودين على متنها».

وقالت مصادر محلية إن «رؤساء الوزراء المذكورين سافروا على متن رحلة أخرى تتبع لنفس الشركة، ووصلوا بسلام لمقديشو لحضور اجتماع سياسي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود».