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إسبانيا تضبط عصابة تهرب مخدرات إلى ألمانيا

إسبانيا تضبط عصابة تهرب مخدرات إلى ألمانيا
11 يوليو 2023 23:17

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على إجمالي 26 شخصا متورطين في عصابة للإتجار بالمخدرات وكانت تعمل فى بتهريب الماريجوانا والحشيش إلى ألمانيا.  وتم إلقاء القبض على المتورطين في مناطق مورثيا وأليكانتي وبرشلونة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

 وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء أن 13 ممن جرى القبض عليهم صدرت بحقهم مذكرات ضبط من قبل.  وشملت ضبطية المخدرات إسبان وألبانيين. وتمت مصادرة 500 كيلوجرام من الماريجوانا و 100 كبسولة حشيش بالإضافة لكميات من الهروين والكوكايين وتسع مركبات و 70 ألف يورو (77 ألف دولار) نقدا خلال مداهمة 16 منزلا. وأوضحت الشرطة أن القيمة السوقية للمخدرات تفوق 3 مليارات يورو.

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واشترى المهربون المخدرات على نطاق واسع، ثم جلبوها إلى الشمال في برشلونة، حيث تم تعبئة المخدرات في صناديق من الورق المقوى وإرسالها إلى عناوين مختلفة في ألمانيا عبر خدمات الشحن العادية. وتم استخدام هويات مزيفة لمرسلي الشحنات الدولية ومستقبليها. وأفادت الشرطة بأن العملية جارية منذ عدة شهور. 

المصدر: د ب أ
مخدرات
إسبانيا
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