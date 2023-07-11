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السعودية تعلن بدء موسم العمرة لمواطني دول الخليج والمقيمين فيها

السعودية تعلن بدء موسم العمرة لمواطني دول الخليج والمقيمين فيها
11 يوليو 2023 23:09

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نسك" أو "توكلنا"، للمواطنين السعوديين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
ووفقا لوزارة الحج والعمرة، فإن تلك الخطوة تأتي بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
ويُعدّ تطبيق "نسك" أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا"، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت قبل عدة أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، والبدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر منصة نُسُك : https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداءً من غرة محرم 1445 هجرية.

المصدر: وام
السعودية
موسم الحج
الكعبة المشرفة
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