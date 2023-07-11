أردوغان يتمنى حظاً سعيداً لبايدن في مسعى إعادة انتخابه عام 2024

تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظا سعيدا لنظيره الأميركي جو بايدن في حملته لإعادة انتخابه في عام 2024، بعد أن قدم أردوغان لبايدن نصرا دبلوماسيا من خلال تيسيره مسار انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان لبايدن حين التقي الزعيمان على هامش قمة الحلف في ليتوانيا "الآن، تستعدون للانتخابات المقبلة... أود أيضا اغتنام هذه الفرصة لأتمنى لكم أفضل الحظوظ".

وأجاب بايدن ضاحكا "شكرا... أتطلع للقائك في السنوات الخمس المقبلة".

والتبادل الودي لأطراف الحديث الذي شهده الصحفيون مَثَّل تحولا في العلاقات التي توترت أحيانا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن تخلى أردوغان عن معارضته لمسعى السويد للانضمام إلى الحلف العسكري ضمن سلسلة خطوات أسعدت الولايات المتحدة وأغضبت روسيا.

ويسعى الرئيس الأميركي الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. ويريد بايدن جعل قيادة تحالفات دولية جزءا من برنامج حملته الانتخابية.

وفاز أردوغان بفارق طفيف في إعادة انتخابه لفترة ولاية مدتها خمس سنوات في مايو ليضيفها إلى عقدين قضاهما في السلطة.



