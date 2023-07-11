مصر تدين الجرائم التي تستهدف المسلمين وتستنكر حرق المصحف الشريف

أدان وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، الجرائم التي تستهدف المسلمين، واستنكر حوادث حرق المصحف الشريف. وجاء في بيان للخارجية المصرية تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن شكري ألقى، خلال كلمة مسجلة، بيان مصر أمام جلسة النقاش العاجل حول " تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم" التي عقدها مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بناء على طلب من مجموعة الدول الإسلامية على خلفية حوادث إحراق القرآن الكريم الأخيرة.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، في تصريح له إلى أن وزير الخارجية أدان في كلمته بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، مع ترحيبه بعقد جلسة النقاش العاجل، ومطالبته مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإيلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

كما أعرب شكري عن بالغ القلق والاستنكار لتكرار جرائم حرق المصحف الشريف على يد متطرفين والتي كان أخرها الجريمة التي وقعت أثناء احتفال الملايين من المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

ووفقا للمتحدث، فقد شدد وزير الخارجية أيضاً على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد التشريعات التي تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتطوير الاستراتيجيات لتعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

وأكد البيان على أن التمتع بالحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير يستتبعه مسؤوليات وواجبات يتعين على الدول ضمان احترامها لصون حريات وحقوق الأخرين والحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات.