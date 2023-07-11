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ماكرون يتعهد بإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا
11 يوليو 2023 16:55

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، ويشمل ذلك أسلحة كروز أطول مدى. وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني المستمر، قال ماكرون في بداية قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلينوس اليوم الثلاثاء إنه قرر زيادة " الأسلحة والمعدات المرسلة إلى أوكرانيا، بحيث يمكن للأوكرانيين تنفيذ هجمات من مسافة أطول.

وأوضح ماكرون " لقد قررنا إرسال صواريخ جديدة تتيح لأوكرانيا تنفيذ هجمات في العمق".

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وقال قصر الإليزية إن الصواريخ هي من طراز سكالب/ ستورم شادو الفرنسية-البريطانية. ويشار إلى أن بريطانيا زودت أوكرانيا بالفعل بصواريخ كروز ستورم شادو. وبسبب مداها، سوف تتيح هذه الصواريخ للأوكرانيين الهجوم لمسافة أبعد عن الخط الأمامي الحالي.

 

المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
فرنسا
أوكرانيا
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