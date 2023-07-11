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قتلى في تحطم مروحية قرب جبل إيفرست بنيبال

جبل إيفرست بنيبال
11 يوليو 2023 15:28

أعلنت  الشرطة النيبالية مقتل جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن مروحية سقطت قرب جبل إيفرست اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة كوبر كادايات، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على حطام المروحية التابعة لشركة " مانانج إير" حول ممر "لامجورا" في منطقة "خومبو"، حيث يقع جبل إيفرست.

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واختفت المروحية بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط المروحيات في مقاطعة "سولوخومبو"، وكانت في طريقها إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.

وقال كادايات:"من بين المتوفين طيار نيبالي وخمسة أشخاص، ثلاثة منهم نساء". ولم يتضح بعد سبب تحطم المروحية. وأوضح كادايات أن فرق البحث والإنقاذ لا تزال بالموقع تجمع الأشلاء لنقلها إلى كاتماندو". 

المصدر: وكالات
جبل إيفرست
تحطم مروحية
قمة إيفرست
نيبال
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