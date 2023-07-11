الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يعرب عن ثقته في انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
11 يوليو 2023 08:48

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين، عن ثقته في أن بلاده ستكون عضواً في حلف شمال الأطلس "ناتو" بعد انتهاء الصراع.

ويجتمع التحالف العسكري الغربي في قمة تستمر يومين في ليتوانيا. وعلى الرغم من أنه قد اتضح أنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام أثناء الصراع، إلا أن الانضمام يمكن أن يأتي بعدها بسرعة بمجرد أن يعم السلام.

أخبار ذات صلة
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
زيلينسكي: تعهّدات مجموعة السبع "انتصار أمني كبير" لأوكرانيا

وقال زيلينسكي في رسالته الليلية عبر الفيديو:"حتى لو تم الإعراب عن مواقف مختلفة، فلا يزال من الواضح أن أوكرانيا تستحق أن تكون في التحالف.

وأضاف أنه يجب تأكيد ذلك خلال القمة في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء. وتابع "ما زلنا نعمل على الصياغة، أي الكلمات المحددة لمثل هذا التأكيد، لكننا ندرك بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في الحلف، ونعمل للتأكد من أن خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة قدر الإمكان".

 

المصدر: رويترز
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
الناتو
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©