زيلينسكي يعرب عن ثقته في انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين، عن ثقته في أن بلاده ستكون عضواً في حلف شمال الأطلس "ناتو" بعد انتهاء الصراع.

ويجتمع التحالف العسكري الغربي في قمة تستمر يومين في ليتوانيا. وعلى الرغم من أنه قد اتضح أنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام أثناء الصراع، إلا أن الانضمام يمكن أن يأتي بعدها بسرعة بمجرد أن يعم السلام.

وقال زيلينسكي في رسالته الليلية عبر الفيديو:"حتى لو تم الإعراب عن مواقف مختلفة، فلا يزال من الواضح أن أوكرانيا تستحق أن تكون في التحالف.

وأضاف أنه يجب تأكيد ذلك خلال القمة في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء. وتابع "ما زلنا نعمل على الصياغة، أي الكلمات المحددة لمثل هذا التأكيد، لكننا ندرك بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في الحلف، ونعمل للتأكد من أن خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة قدر الإمكان".