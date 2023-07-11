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السويد ترحب بموافقة تركيا على انضمامها إلى الناتو

السويد ترحب بموافقة تركيا على انضمامها إلى الناتو
11 يوليو 2023 07:48

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي"الناتو".

وكانت تركيا متحفظة في الموافقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري الغربي. لكن قبل قمة الناتو المقررة في ليتوانيا، وافق أردوغان وسيجري إحالة قرار الموافقة على انضمام السويد إلى البرلمان التركي للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

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وقال كريسترسون في مؤتمر صحفي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "كان هذا يوماً جيداً للسويد". وتابع أنه سعيد للغاية لأنه وأردوغان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج تمكنوا من الاتفاق على إعلان مشترك. وشدد كريسترسون على أن القضايا المتفق عليها بين البلدين هي التزامات طويلة الأجل من الجانب السويدي. وقال "لذلك هذا ليس مجرد شيء نقوم به للسماح لنا بأن نصبح عضواً في الناتو"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاقات.

المصدر: وكالات
تركيا
السويد
الناتو
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