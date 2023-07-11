قتلى وجرحى في هجومين مسلّحين بالإكوادور

قُتل عشرة أشخاص وجرح عشرة آخرون بينهم أطفال فى هجومين مسلّحين وقعا الأحد في مدينة غواياكيل الإكوادورية الساحلية وفق ما أعلن مسؤولون.

ووقعت عمليتا إطلاق النار في اثنين من الأحياء الفقيرة للمدينة التي شهدت منذ أبريل ثلاث اعتداءات مماثلة على الأقل.

وأعلنت النيابة العامة في الإكوادور الاثنين أن عملية إطلاق النار الأولى وقعت في حير سييتي لاغو في جنوب المدينة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرة بينهم أطفال يبلغون عامين و13 و14 عاماً.

أما عملية إطلاق النار الثانية فوقعت في شمال غواياكيل، وقتل فيها ستة أشخاص.

وتكثر في الإكوادور هجمات كهذه، لا سيما في مدينة غواياكيل السياحية الكبيرة في جنوب غرب البلاد.