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الاتحاد الأوروبي وتركيا يتفقان على تعاون أوثق

شارل ميشال يلتقي الرئيس أردوغان
11 يوليو 2023 00:35

اتفق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على السعي لتعاون أوثق بعدما طالب الزعيم التركي باستئناف محادثات انضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي.
التقى المسؤولان في العاصمة الليتوانية فيلنيوس عشية قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعيد إعلان أردوغان أن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى الحلف دون إحياء طموحات أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشاد ميشال، في تغريدة على موقع تويتر، «بالاجتماع الجيد»، مضيفا أنهما «تباحثا في الفرص المستقبلية لإعادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى الواجهة وإعادة تنشيط علاقاتنا».
تحظى تركيا بوضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وهي تطمح للعضوية منذ فترة طويلة قبل ذلك، لكن المحادثات متوقفة منذ أعوام.
بشكل منفصل، عرقلت تركيا، العضو في الناتو، محاولة السويد الانضمام إلى التحالف العسكري، متهمة استوكهولم بإيواء نشطاء مطلوبين.
لكن عشية قمة حلف شمال الأطلسي التي تنطلق الثلاثاء، ربط أردوغان الملفين مطالبا دول الاتحاد الأوروبي، التي هي أيضا أعضاء في الناتو، بتمهيد الطريق أمام عضوية تركيا في التكتل.
وقال أردوغان، في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل توجهه إلى ليتوانيا «أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا».
بمجرد وصوله إلى فيلنيوس، قطع الرئيس التركي محادثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لإجراء لقاء غير مقرر مع شارل ميشال، قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن.

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