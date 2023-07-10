الأمم المتحدة: بدء سحب حمولة «صافر» في غضون أيام

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» ستبدأ بحلول الأسبوع المقبل.

وستضخّ شركة «سميت سالفدج» النفط من «صافر» إلى السفينة «نوتيكا» التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر تكلفتها بـ 148 مليون دولار.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي: «لقد أكدت (سميت سالفدج) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول».

وأضاف أن «صافر مثبتة تماماً لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى»، مؤكداً أن «خطراً متبقياً لا يزال قائماً، وأنه تم وضع خطة في حال وقوع حادث».

وتابع «سترسو السفينة إلى جانب صافر، وستبدأ بأخذ النفط بحلول أوائل الأسبوع المقبل».

وأشار أن «إنجاز العملية سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء».