وزير الإعلام اليمني: حرب الحوثي الاقتصادية تُهدد بنسف جهود التهدئة والسلام

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أنها ستقوم بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وذلك رداً على الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الاقتصاد اليمني، مشيرةً إلى أنها قدمت تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية إلا أن الحوثيين استغلوا هذه التنازلات لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الاقتصاد الوطني، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وأوضح الإرياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الحكومة قدمت خلال مرحلتي الهدنة الأممية، وما بعدها تنازلات للدفع بالحل السلمي وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، إلا أن جماعة الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني.