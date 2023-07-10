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أردوغان يوافق على انضمام السويد إلى الناتو

لقاء أردوغان وكريسترسن بحضور ستولتنبرغ
10 يوليو 2023 23:59

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق، اليوم الاثنين، على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.
وعقب محادثات في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، قال ستولتنبرغ «يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة» عليه، مضيفا «إنه يوم تاريخي».
بدوره، رحّب رئيس وزراء السويد بموافقة تركيا على انضمام السويد إلى الحلف، واصفا موقف أنقرة المستجد بأنه "يوم جيّد للسويد" و"خطوة كبيرة جدا".
وقال كريسترسن، خلال مؤتمر صحفي "نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيّد للسويد"، معربا عن "سعادته الكبيرة" بالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
وأضاف رئيس وزراء السويد "نتعهد بمواصلة الوفاء بجميع بنود المذكرة الثلاثية مع تركيا وفنلندا"، في إشارة إلى اتفاق وقع السنة الماضية بين الدول الثلاث على هامش قمة للناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

 

 

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المصدر: وكالات
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