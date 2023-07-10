مقتل 8 مدنيين بانفجار لغم أرضي في جنوب الصومال

مقديشو (الاتحاد)

لقي 8 مدنيين بينهم 6 أطفال مصرعهم، جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة بولوبردي بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلى وسط الصومال.

وقال نائب عمدة المدينة للشؤون الأمنية عثمان جيدي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «لغماً أرضياً كان مزروعاً على عارضة الطريق بالقرب من مدينة بولوبردي، انفجر لحظة مرور عربة توك توك كانت تقل مدنيين».

وأضاف أن «الانفجار تسبب في مقتل جميع من كانوا على متن العربة وعددهم 8 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال».

وأشار المسؤول الأمني إلى أن «العربة تعرضت للانفجار بينما كانت متجهة إلى بلدة جعبو، قادمة من مدينة بولوبردي بإقليم هيران وسط البلاد».

واتهم جيدي حركة «الشباب» الإرهابية بالوقوف وراء الانفجار.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.

وتعاني الصومال من خطر انتشار الألغام ومخلفات الحرب، حيث أشار تقرير للأمم المتحدة في أبريل الماضي إلى مقتل أكثر من 1200 صومالي نتيجة لذخائر غير متفجرة وألغام وعبوات ناسفة.