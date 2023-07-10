الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 8 مدنيين بانفجار لغم أرضي في جنوب الصومال

أرشيفية
11 يوليو 2023 01:13

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«هوبيو».. مدينة صومالية أغرقها تغير المناخ في «بحر الرمال»
«الهلال الأحمر» تعزز جهودها لصالح المتأثرين من الفيضانات في هرشبيلي بالصومال

لقي 8 مدنيين بينهم 6 أطفال مصرعهم، جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة بولوبردي بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلى وسط الصومال.
وقال نائب عمدة المدينة للشؤون الأمنية عثمان جيدي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «لغماً أرضياً كان مزروعاً على عارضة الطريق بالقرب من مدينة بولوبردي، انفجر لحظة مرور عربة توك توك كانت تقل مدنيين».
وأضاف أن «الانفجار تسبب في مقتل جميع من كانوا على متن العربة وعددهم 8 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن «العربة تعرضت للانفجار بينما كانت متجهة إلى بلدة جعبو، قادمة من مدينة بولوبردي بإقليم هيران وسط البلاد».
واتهم جيدي حركة «الشباب» الإرهابية بالوقوف وراء الانفجار.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.
وتعاني الصومال من خطر انتشار الألغام ومخلفات الحرب، حيث أشار تقرير للأمم المتحدة في أبريل الماضي إلى مقتل أكثر من 1200 صومالي نتيجة لذخائر غير متفجرة وألغام وعبوات ناسفة.

جنوب الصومال
الصومال
انفجار لغم
إقليم هيران
آخر الأخبار
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
الاقتصادي
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
اليوم 13:06
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©