ضبط قياديين «داعشين» بالنيجر

نيامي (وكالات)

أعلن مصدر أمني في النيجر أمس، أنّ اثنين من قادة تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى أوقفا في مطلع يوليو الجاري في منطقة «تيالابيري» في غرب البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو خلال عملية مشتركة نفذّها الجيشان النيجري والفرنسي.

وقال المصدر الأمني، إنّه «تمّ توقيف أبي مريم المعروف بزيد وسيتا ويسيني المعروف بلقمان، وهما زعيمان إرهابيان في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى مطلوبان».

وأكد المصدر أنّه تم «توقيف أبي مريم في 6 يوليو في منطقة يتاكالا، وسيتا أوسيني في 7 يوليو بالقرب من تيرا».

والمنطقتان قريبتان من حدود بوركينا فاسو. وبحسب المصدر نفسه فإن الإرهابيين كانا ضمن مجموعة الإرهابيين المطلوبين من قبل بوركينا فاسو، بسبب مشاركتهم أو تواطؤهم في التخطيط لأعمال إرهابية او تنفيذها.

ويُجري جنود من النيجر وفرنسا منذ أشهر عمليات مشتركة غرب البلاد خاصة في المنطقة المعروفة باسم «الحدود الثلاثة» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بحسب السلطات العسكرية النيجرية.

وفي يونيو الماضي، قتل 7 إرهابيين على الأقل وأوقف نحو 50 منهم في هذه العمليات، بحسب نشرة صادرة عن وزارة الدفاع النيجرية.

والنيجر هي إحدى أفقر دول العالم وتواجه على طول 6 من حدودها السبعة عصابات مسلّحة أو جماعات إرهابية مثل «بوكو حرام» و«داعش» فضلاً عن جماعات إرهابية أخرى مرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش».