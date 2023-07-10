الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضبط قياديين «داعشين» بالنيجر

عناصر من الجيش النيجري
11 يوليو 2023 01:13

نيامي (وكالات)

أخبار ذات صلة
مستشار رئيس الحكومة العراقية لـ«الاتحاد»: نسعى إلى تعزيز الأمن وتفكيك إرث «داعش»
الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي بارز من داعش

أعلن مصدر أمني في النيجر أمس، أنّ اثنين من قادة تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى أوقفا في مطلع يوليو الجاري في منطقة «تيالابيري» في غرب البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو خلال عملية مشتركة نفذّها الجيشان النيجري والفرنسي.
وقال المصدر الأمني، إنّه «تمّ توقيف أبي مريم المعروف بزيد وسيتا ويسيني المعروف بلقمان، وهما زعيمان إرهابيان في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى مطلوبان».
وأكد المصدر أنّه تم «توقيف أبي مريم في 6 يوليو في منطقة يتاكالا، وسيتا أوسيني في 7 يوليو بالقرب من تيرا».
والمنطقتان قريبتان من حدود بوركينا فاسو. وبحسب المصدر نفسه فإن الإرهابيين كانا ضمن مجموعة الإرهابيين المطلوبين من قبل بوركينا فاسو، بسبب مشاركتهم أو تواطؤهم في التخطيط لأعمال إرهابية او تنفيذها.
ويُجري جنود من النيجر وفرنسا منذ أشهر عمليات مشتركة غرب البلاد خاصة في المنطقة المعروفة باسم «الحدود الثلاثة» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بحسب السلطات العسكرية النيجرية.
وفي يونيو الماضي، قتل 7 إرهابيين على الأقل وأوقف نحو 50 منهم في هذه العمليات، بحسب نشرة صادرة عن وزارة الدفاع النيجرية.
والنيجر هي إحدى أفقر دول العالم وتواجه على طول 6 من حدودها السبعة عصابات مسلّحة أو جماعات إرهابية مثل «بوكو حرام» و«داعش» فضلاً عن جماعات إرهابية أخرى مرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش».

داعش
النيجر
الصحراء الكبرى
آخر الأخبار
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
الاقتصادي
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
اليوم 13:06
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©