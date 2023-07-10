«هوبيو».. مدينة صومالية أغرقها تغير المناخ في «بحر الرمال»

دينا محمود (مقديشو، لندن)

إذا زرت مدينة «هوبيو» الصومالية منذ عقدين أو ثلاثة من الزمان، فلا تندهش إذا تجولت فيها اليوم، وأدركت أن منازل ومبانيَ بل ومرافق طبية، سبق أن رأيتها من قبل، في هذه المنطقة المُطلة على المحيط الهندي، قد اختفت الآن من الوجود.

فالمدينة التي عُرِفَت لسنوات كمعقل للقراصنة الذين مارسوا أنشطتهم الإجرامية بكثافة قبالة سواحل الصومال في أثناء العقديْن الأوليْن من القرن الحالي، أصبحت هي نفسها حالياً، ضحية لعملية «قرصنة» من نوع آخر، تُقتطع خلالها أجزاء منها شيئاً فشيئاً، بفعل زحف الرمال عليها باطراد.

ويشكل التغير المناخي وتبعاته، المصدر الرئيس لخطر الاندثار، الذي يُحدق الآن بـ«هوبيو»، تلك المدينة التي ظهرت إلى الوجود في القرن الـ 13 الميلادي، وأصبحت على مدار العقود الثلاثة الماضية، ملاذاً للفارين من أعمال العنف في البلاد عام 1991.

فهذه الظاهرة، أدت إلى أن تصبح «هوبيو» في الآونة الأخيرة، في مهب عواصف رملية أقوى بشكل كبير من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع تعرض الصومال بأسره، لموجات جفاف، أكثر عدداً وأطول أمداً وأشد وطأة كذلك، وهو ما يتوازى مع تزايد مستمر في عمليات القطع الجائر للأشجار، في المناطق المحيطة بتلك المدينة. وأدى ذلك كله، إلى تسارع وتيرة تآكل التربة واختفاء الحاجز النباتي، الذي كان يحمي المدينة، الواقعة في إقليم مدج بوسط الصومال، من التبعات السلبية لتلك العواصف، التي باتت الرمال التي تحملها في طياتها، تبتلع الآن المنازل والمتاجر والمدارس والمستشفيات في المدينة، أمام أنظار قاطنيها.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تغير المناخ على نحو متسارع، أفضى إلى تقلص معدلات الأمطار التي تسقط على المناطق الساحلية الصومالية، ما قاد لتآكل السواحل، والتأثير بشكل سلبي، على المناطق المتاخمة للشواطئ، مثل هوبيو وغيرها.

وفي المدينة التي يقطنها نحو 11 ألف شخص، يخشى السكان، من أن تطمر الرمال المستشفى الرئيس لديهم، بعدما أصبح ارتفاع أكداس الرمال، حول جدرانه الخارجية، يصل إلى نحو متر كامل، وهو سيناريو كارثي مشابه، لما حدث لمستشفى خاص، بُني هناك عام 2018، ودُفِنَ في الرمال بعد عام واحد لا أكثر.

وعلى مدى السنوات الماضية، تكرر هذا المشهد، في مناطق صومالية أخرى قريبة من هوبيو، أدى زحف الصحراء عليها، إلى عزلها بشكل شبه كامل عن العالم، ما حال دون وصول الإمدادات الضرورية إليها.

وفي ظل هذه العزلة الإجبارية، شهدت تلك المناطق، زيادة بواقع الضعف تقريباً في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى شُحٍ في المياه، ناجم عن طمر آبارها أو تراكم الرمال فيها، وتقطع السبل أيضاً، بشاحنات توريد الماء النقي، بفعل العواصف الرملية، وما أدت إليه من قطع للطرق.

ويحذر نشطاء في مجال حماية البيئة في الصومال، من أن عدم اتخاذ السلطات أي تدابير ملموسة، لحماية هوبيو سيقودها بشكل حتمي إلى مصير مماثل؛ لذاك الذي حل بالمناطق المحيطة بها، مؤكدين في تصريحات نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن التحديات التي تواجه تلك المدينة وغيرها من مدن البلاد، تتفاقم بفعل الافتقار للبنية التحتية اللازمة، للتخفيف من آثارها، رغم أنها ذات طابع مناخي وبيئي في الأساس.