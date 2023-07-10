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الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من يوليو الأشد حراً على الإطلاق

الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من يوليو الأشد حراً على الإطلاق
11 يوليو 2023 01:14

باريس (وكالات) 

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أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أمس، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حراً على الإطلاق.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان «شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حراً على الإطلاق، وفق بيانات أولية»، بعدما تسبب تغيّر المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة الـ«نينيو» في أن يكون شهر يونيو الماضي الأشد حراً على الإطلاق.
كما أعلنت الحكومة السويسرية أمس، أنّ سنة 2022 سجّلت أعلى مستويات من الحرّ وإشراق الشمس في سويسرا منذ بدء القياسات في البلاد عام 1864، ما تسبّب في فقدان الأنهار الجليدية حجماً قياسياً من كتلتها.
وفي السياق، تشهد إسبانيا درجات حرارة شديدة الارتفاع يمكن أن تصل إلى 44 درجة مئوية، في ثاني موجة حرّ تشهدها البلاد في غضون أسبوعين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.
وقال المتحدّث باسم الوكالة روبين ديل كامبو في رسالة إلى الصحافة إنّ «الحرارة ستكون شديدة للغاية في معظم شبه الجزيرة وفي أرخبيل الباليار، كما ستتجاوز الحرارة الـ 38 أو الـ40 درجة مئوية في مناطق واسعة من البلاد وقد تصل الى 42 أو 44 درجة في أجزاء من أراغون».
وبقيت الحرارة مرتفعة للغاية ليل الأحد-الاثنين حيث بلغت 33.1 درجة منتصف الليل في بلدية أوسونا بمقاطعة إشبيلية، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

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