%45 تراجع في صادرات الحبوب الأوكرانية

عواصم (الاتحاد)

بلغ إجمالي المحاصيل التي غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود، نحو 151 ألفاً و832 طناً في الأسبوع الممتد حتى التاسع من يوليو، بتراجع نسبته 45 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، حسبما أعلن مركز التنسيق المشترك للمبادرة في إسطنبول أمس.

وقال الكرملين، أمس، إنه لا يوجد أي جديد يمكن أن يقال حول اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الذي ينتهي أجله الأسبوع المقبل.

وتشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

وتنتهي فترة سريان الاتفاقية الاثنين المقبل، حيث تلوح موسكو بعدم التمديد، قائلة إنه لا توجد أسس لتمديدها. وتقول الخارجية الروسية إن الأمم المتحدة لا تزال صامتة حول قضيتين، هما: تقويض جزء من خط أنابيب الأمونيا «تولياتي -أوديسا»، والتسليم المجاني للأسمدة الروسية إلى أفقر الدول.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه ليس هناك أي خطط لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة تجديد الاتفاق، مضيفاً أن موعد زيارة بوتين لتركيا لم يحدد بعد.

وقالت موسكو مراراً إنها لا ترى أي أساس لتمديد اتفاق الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو.