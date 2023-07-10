رئيس وزراء هولندا يعتزم الانسحاب من العمل السياسي

لاهاي (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي شغل منصب رئيس الحكومة لأطول مدة في البلاد، أمس، نيته الانسحاب من العمل السياسي بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في الخريف، إثر انهيار حكومته الائتلافية يوم الجمعة الماضي.

وأعلن روته، الذي ترأس أربع حكومات ائتلافية منذ 2010، انهيار الائتلاف الحكومي المكون من أربعة أحزاب على خلفية تحديد سقف لعدد طالبي اللجوء إلى البلاد.

وقال أمام البرلمان: «اتخذت قراراً بأنني لم أعد مناسباً لأن أكون الرئيس الجديد للائحة حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية» اليميني الوسطي الذي يمثله. وأضاف: «عندما تؤدي حكومة جديدة اليمين بعد الانتخابات سأنسحب من العمل السياسي».

ولفت إلى أنه سيبقى في رئاسة الحكومة لتصريف الأعمال حتى الانتخابات التي لن تجري قبل منتصف نوفمبر على أقرب تقدير.

وانهار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب الجمعة على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة.

ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة في جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون وكلفة المعيشة.