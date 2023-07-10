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أردوغان يلتقي رئيس وزراء السويد

أردوغان يصافح رئيس وزراء السويد بحضور أمين عام الناتو
10 يوليو 2023 21:41

اجتمع ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن في فيلنيوس اليوم الاثنين.
وبحث اللقاء سعي ستوكهولم للانضمام إلى الحلف، وهو الأمر المشروط بموافقة كل أعضاء الحلف الـ31 ومنهم تركيا التي ما زالت تعترض على الخطوة.
يزور الرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي العاصمة الليتوانية لحضور قمة الحلف التي ستبدأ غدا الثلاثاء.
لقاء أردوغان وكريسترسن بحضور ستولتنبرغلقاء أردوغان وكريسترسن بحضور ستولتنبرغ

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ودعا حلف الأطلسي العام الماضي السويد للانضمام إليه لكن تركيا منعت التصديق على هذا القرار.
وقال أردوغان، في تصريح اليوم، إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام تركيا إليه قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وأعرب ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن تفاؤله باحتمال التوصل إلى قرار إيجابي بشأن انضمام السويد للحلف خلال قمة فيلنيوس.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي "لا يزال من الممكن التوصل لقرار إيجابي في فيلنيوس بشأن انضمام السويد".

المصدر: وكالات
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