لأول مرة منذ الحرب الباردة.. «الناتو» يضع خطط الرد على هجوم روسي

قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» توصلت، اليوم الاثنين، إلى اتفاق حول خطط توضح بالتفصيل كيف سيرد الحلف على هجوم روسي.

ويشير ذلك إلى تحول كبير، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها الحلف مثل هذه الخطط منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.

ولم يشهد الحلف، على مدى عقود، حاجة إلى خطط دفاعية واسعة النطاق وقام بتدخلات عسكرية أصغر في أفغانستان والعراق وشعر بالاطمئنان إلى أن روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي لم تعد تشكل تهديدا وجوديا.

ومنذ عام 1945، لم يعرف الحلف أزمة أكثر دموية من تلك التي تجري حاليا خارج حدوده في أوكرانيا.

وتوافد قادة دول الحلف إلى العاصمة الليتوانية فيلينوس لحضور قمة تعقد يومي 11 و12 يوليو لمناقشة عضوية السويد ومستقبل علاقة الحلف بأوكرانيا.

ومن خلال تحديد خططه الإقليمية، سيقدم الحلف أيضا إرشادات للدول حول كيفية ترقية قواتها والجوانب اللوجستية.

والحاجة إلى تمويل هذا التحول الأساسي هو أحد الأسباب التي دفعت القادة إلى رفع هدف الإنفاق العسكري للتحالف، مما يجعل الهدف الحالي المتمثل في اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هو الحد الأدنى المطلوب.

ويقول مسؤولو الحلف إن تنفيذ الخطط بالكامل سيستغرق بضع سنوات، لكنهم يؤكدون أن الحلف قد يتوجه إلى المعركة على الفور إذا لزم الأمر.



