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البيت الأبيض يكشف بعض محتوى محادثات بايدن وسوناك

وسوناك يستقبل بايدن عند درج مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن
10 يوليو 2023 19:16

كشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، جانباً من محتوى المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
واستهل بايدن جولته الأوروبية، التي يزور خلال ثلاثة بلدان ويشارك في قمة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلينوس، بزيارة بريطانيا ولقاء سوناك والملك تشارلز الثالث.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني أكدا دعمهما لأوكرانيا خلال مباحثات اليوم الاثنين.

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  • بايدن وسوناك في حديقة مقر رئاسة الوزراء في لندن
    بايدن وسوناك في حديقة مقر رئاسة الوزراء في لندن

وأضافت الرئاسة الأميركية، في بيان خلال زيارة بايدن إلى المملكة المتحدة، أن بايدن وسوناك تحدثا أيضاً عن التطورات فيما يتعلق بمقاطعة إيرلندا الشمالية.
كما تناولت المباحثات قمة حلف شمال الأطلسي المقررة هذا الأسبوع.
استقبل سوناك ضيفه على درج مقر رئاسة الوزراء في لندن «10 داونينغ ستريت». ثم انتقلا لاحتساء الشاي في الحديقة.
وقال سوناك لبايدن، بينما كانا جالسين في الحديقة «أمر عظيم بالنسبة لنا أن نواصل محادثاتنا». ورد بايدن قائلاً: «لدينا أشياء كثيرة نتحدث عنها... علاقتنا صلبة كالصخر»، مضيفاً: «لم أقابل أبداً صديقاً بهذا القرب وحليفاً بهذا الكبر».
وأضاف سوناك أنّ واشنطن ولندن هما «اثنان من أقوى الحلفاء» داخل حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات
جو بايدن
ريشي سوناك
محادثات
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