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ستولتنبرغ متفائل بشأن احتمال انضمام السويد للناتو

ستولتنبرغ الأمين العام للناتو خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس
10 يوليو 2023 18:19

أعرب ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، عن تفاؤله باحتمال التوصل إلى قرار إيجابي بشأن انضمام السويد للحلف خلال قمة هذا الأسبوع في ليتوانيا.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "لا يزال من الممكن التوصل لقرار إيجابي في فيلنيوس بشأن انضمام السويد"، مضيفا أنه في حدود علمه، فإن السويد قد استوفت بالفعل "القائمة المحددة للشروط" التي وضعتها تركيا للموافقة على انضمامها إلى الحلف المكون من 31 عضوا.
وردا على سؤال عن ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد للحلف بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال ستولتنبرغ إنه يؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وقال الأمين العام للحلف إن الناتو في حاجة "لمواجهة المخاوف الأمنية الشرعية للحلفاء، الذين يريدون رؤية السويد عضوا بالحلف في أقرب وقت ممكن".
تأتي تصريحات ستولتنبرغ قبل لقاء مرتقب بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

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المصدر: وكالات
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