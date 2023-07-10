الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين أجرى محادثات مع رئيس فاغنر وقادتها بعد التمرد

بوتين يحضر اجتماعا محاطا بوزير الدفاع شويغو (يسار الصورة) وقائد قوات الجيش جيراسيموف
10 يوليو 2023 17:07

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع يفغيني بريغوجن رئيس فاغنر وقادة في المجموعة لمناقشة التمرد المسلح الذي حاولوا القيام به ضد كبار قادة الجيش.
ووردت الأنباء عن الاجتماع أولاً في صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، التي قالت إن بريغوجن التقى مع بوتين ورئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف ورئيس المخابرات الخارجية سيرجي ناريشكين.
ووفقاً لما قاله بيسكوف، عُقد الاجتماع في 29 يونيو بعد خمسة أيام من التمرد الذي قُضي عليه في مهده.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين إن بوتين دعا 35 شخصاً لحضور الاجتماع من بينهم بريغوجن وقادة وحدات فاغنر، وإن الاجتماع استمر ثلاث ساعات.
وأضاف: «كل ما يمكننا قوله هو أن الرئيس عرض تقييمه لأداء المجموعة (فاغنر) على الجبهة خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) وكذلك تقييمه لأحداث 24 يونيو (يوم التمرد)».
كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي استمع إلى تفسيرات القادة لما حدث وعرض عليهم المزيد من الخيارات للعمل والقتال.
وقال بيسكوف: «عرض القادة روايتهم لما حدث (في 24 يونيو). وأكدوا أنهم مؤيدون بشدة للرئيس بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنهم جنوده. كما قالوا إنهم مستعدون لمواصلة القتال من أجل الوطن».
ونُزع فتيل التمرد القصير الذي قاده بريغوجن عبر اتفاق توسط فيه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا.
وشبه بوتين الأحداث بالاضطرابات التي اجتاحت روسيا في الفترة التي سبقت ثورة عام 1917، ووجه الشكر للجيش والأجهزة الأمنية على تفادي الفوضى والحرب الأهلية.
وقال بريغوجن: إن التمرد لم يكن يهدف إلى الإطاحة بالحكومة، بل إلى «محاكمة» قادة الجيش وكبار مسؤولي الدفاع على ما قال إنها أخطاء فادحة وتصرفات غير مهنية في أوكرانيا.
وبموجب الاتفاق الذي أنهى التمرد، من المفترض أن ينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا. لكن لوكاشينكو قال، الأسبوع الماضي، إن بريغوجن عاد إلى روسيا.

أخبار ذات صلة
بولندا تنقل قوات إلى حدودها مع بيلاروسيا
مقاتلو «فاغنر» يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا
المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
مجموعة فاغنر
تمرد
يفغيني بريغوجن
يفغيني بريجوجن
آخر الأخبار
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
الاقتصادي
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
اليوم 13:06
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©