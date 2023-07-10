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أردوغان يحدد شرطاً جديداً لانضمام السويد إلى الناتو

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
10 يوليو 2023 16:53

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، شرطاً جديداً لقبول بلاده عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال أردوغان: إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام تركيا إلى التكتل قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى الحلف.
وأصاب الجمود مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق مفاوضات للحصول على عضوية التكتل في عام 2005.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مساعدة تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة.
وربط أردوغان، اليوم، موافقة أنقرة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي بإتمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال، في تصريحات قبل مغادرته للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: «أدعو من هنا تلك الدول التي جعلت تركيا تنتظر على باب الاتحاد الأوروبي لما يزيد على 50 عاماً... تعالوا أولاً وافتحوا الطريق أمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعندئذ، سنفتح الطريق أمام السويد مثلما فعلنا مع فنلندا».
وأضاف أنه سيكرر هذه الدعوة خلال قمة الناتو.
وتقدمت السويد وفنلندا في مايو 2022 بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود.
وبينما نالت فنلندا الموافقة على الانضمام للحلف في أبريل الماضي، يواجه طلب السويد رفضاً حتى الآن من تركيا والمجر. وستواصل ستوكهولم سعيها للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس.
وقال أردوغان: إن انضمام السويد يتوقف على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي خلال قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، مضيفاً أنه لا ينبغي التوقع بأن تقدم أنقرة تنازلات.
وتقول أنقرة إن السويد لم تتخذ ما يكفي من إجراءات ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ولا سيما أعضاء منظمة تدرجها تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قوائم المنظمات الإرهابية.

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المصدر: وكالات
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