الصين تحذر من تداعيات موجة الحر

حذرت السلطات الصينية المواطنين مجدداً من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة بسبب استمرار موجة الحر.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيراً باللون "البرتقالي" اليوم الاثنين مثل الأيام السابقة، ويعد هذا ثاني أعلى مستوى تحذير.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" نقلاً عن مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق بالعاصمة بكين ومناطق في أقاليم هيبي وهنان وجيجانج وفوجيان.

وطلبت السلطات من المواطنين الحد من الأنشطة الخارجية. كما طُلب من الحكومات المحلية اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب اندلاع الحرائق وانقطاع الكهرباء. وتشهد مناطق بالصين موجة حر غير اعتيادية منذ أسابيع. كما تأثر شمال البلاد بصورة خاصة من ارتفاع درجات الحرارة.