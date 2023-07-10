قتلى في فيضانات وأمطار غزيرة بالهند

قالت السلطات الهندية ووسائل الإعلام المحلية، اليوم الاثنين، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال البلاد، أسفرت حتى الان عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً، كما تسببت في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في المنطقة.

وأفادت صحيفة "ذا هيندو" الاخبارية على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، بأنه قد تم إغلاق المدارس في نيودلهي بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الوطنية خلال مطلع الأسبوع الجاري.

من ناحية أخرى، طلبت السلطات في ولايتي هيماشال براديش وأوتاراخاند، الواقعتين في منطقة الهيمالايا، من المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

كما تسببت الفيضانات المفاجئة التي شهدتها هيماشال براديش في مطلع الأسبوع الجاري، في انهيار جسر وجرف العديد من الأكواخ. وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أمس الأحد هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وذكرت شبكة " ان دي تي" الهندية أن هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار غزيرة على دلهي وهاريانا وهيماشال براديش وأوتارخاند وراجستان والبنجاب وجامو وكشمير. وأوضحت هيئة الأرصاد أن اضطراباً غربياً ساد فوق شمال الهند، مما أدى لهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق منها دلهي. وأدى تراكم المياه لحدوث اختناقات مرورية في عدة مناطق بالعاصمة الهندية.