الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مدمرة

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مدمرة
10 يوليو 2023 10:42

تساقطت أمطار غزيرة الأحد على ولاية نيويورك متسببة بفيضانات "مهددة للأرواح" حولت الطرق إلى ممرات مائية جرفت معها جسوراً، ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ.
وقتلت امرأة أثناء محاولتها مغادرة منزلها مع كلبها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

بحلول مساء الأحد كانت الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 12 ألف مشترك، حسبما قال مكتبها.
وغمرت الأمطار الغزيرة طرقاً وحاصرت مواطنين في سياراتهم ومنازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها "تتلقى تقارير عدة عن فيضانات خطيرة وأشخاص عالقين في مركبات في شرق مقاطعة أورانج".
ونبهت السائقين إلى توخي الحذر.

أخبار ذات صلة
فيضانات مدمرة تضرب شرق أميركا
قتلى في فيضانات وأمطار غزيرة بالهند

ومنذ الساعة 20,00 (24,00 ت غ) كانت الطرق السريعة مغمورة بالمياه في خمس مقاطعات على الأقل، من بينها مقاطعة ويستشستر المحاذية لمدينة نيويورك شمالاً، ولها حدود مع نهر هادسون.
وقال مكتب الحاكمة إن على الولاية الاستعداد لمزيد من العواصف الاثنين.
وأضاف "يُتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن عواصف رعدية بطيئة في التسبب في فيضانات عارمة وفيضانات معتدلة إلى معزولة لأنهر الليلة حتى الاثنين".

المصدر: وكالات
نيويورك
الطوارئ
فيضانات
آخر الأخبار
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
الاقتصادي
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
اليوم 13:06
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©