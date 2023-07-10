زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتقدم جنوباً

واصلت القوات الأوكرانية حملتها لاستعادة المناطق في جنوب شرق البلاد أمس الأحد، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "أخذت بزمام المبادرة" بعد تباطؤ في وقت سابق.

وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا مرتقبا. ويركز الهجوم حتى الآن على الاستيلاء على مجموعة من القرى في الجنوب الغربي، كما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مناطق حول باخموت.

وأجرت محطة تلفزيون إيه.بي.سي الأميركية مقابلة مع زيلينسكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في ليتوانيا، إذ تأمل كييف في تلقي مؤشرات قوية حول عضويتها مستقبلا في الحلف.