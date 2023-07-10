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بايدن يصل لندن ويلتقي الملك تشارلز قبل قمة الناتو

بايدن يصل لندن ويلتقي الملك تشارلز قبل قمة الناتو
10 يوليو 2023 07:43

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن  إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قبل أن ينضم إلى الملك تشارلز الثالث لتناول الشاي وإجراء محادثات حول أزمة المناخ في قلعة وندسور.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن طائرة الرئاسة الأمريكية وصلت إلى مطار لندن ستانستيد يوم الأحد قبل أن يبدأ الطابع الرسمي والسياسي للزيارة اليوم الاثنين في محطة للرئيس الأميركي في طريقه إلى قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا.

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وسيلتقي بايدن مع سوناك في داونينج ستريت اليوم الاثنين. وعلى الرغم من أنها ليست زيارة دولة كاملة، إلا أنه سيجري تنظيم حفل لبايدن في قلعة وندسور في وقت لاحق اليوم الاثنين، وسيتلقى تحية ملكية وسيعزف النشيد الوطني الأميركي من الحرس الويلزي ، قبل تناول الشاي مع تشارلز. ومن المقرر أن يتوجه بايدن وسوناك يوم الثلاثاء إلى فيلنيوس لحضور قمة زعماء الناتو التي تركز على أوكرانيا ومحاولتها الانضمام إلى التحالف الدفاعي.

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
لندن
بريطانيا
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