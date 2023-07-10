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أمطار غزيرة تضرب اليابان

لقطة شاشة تظهر نهر ياماكوني المتضخم بعد هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو
10 يوليو 2023 07:33

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من جنوب غربي اليابان اليوم الاثنين في وفاة امرأة، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار أعلى مستوى تحذير. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في محافظة فوكوكا وجارتها أويتا، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامتهم.

وتم تأكيد وفاة امرأة بعد العثور عليها في منزل في محافظة فوكوكا. وتوقفت رحلات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن بسبب الأمطار الغزيرة، وكذلك بين محطتي هاكاتا وكوماموتو على خط كيوشو شينكانسن مؤقتا، بحسب الشركة المشغلة.

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وسجلت مدينة كورومي بمحافظة فوكوكا مستوى قياسيا في هطول الأمطار لمدة ثلاث ساعات بلغ 167 ملم حتى الساعة 20:6 من صباح اليوم الاثنين (2120 الأحد بتوقيت جرينتش).

المصدر: وكالات
اليابان
القطارات
الامطار الغزيرة
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