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بدء فرز أصوات انتخابات الرئاسة في أوزبكستان

فرز أصوات انتخابات الرئاسة في أوزبكستان
10 يوليو 2023 00:58

بدأت لجان الاقتراع  في أوزبكستان، مساء الأحد، فرز أصوات انتخابات الرئاسة، وسط توقعات بأن يحقق الرئيس الحالي شوكت ميرزيوييف، الفوز في الدولة الواقعة في وسط آسيا.
من المقرر أن تُعلن النتائج، الاثنين، في الانتخابات التي شارك فيها ثلاثة مرشحين آخرين.
كان ميرزيوييف، البالغ من العمر 65 عاما، قد دعا إلى انتخابات مبكرة بعد تعديل دستوري مدد مأمورية الرئيس إلى سبعة أعوام بدلا من خمسة، من بين تغييرات أخرى.
وبلغت نسبة المشاركة حوالي 70% في الساعات الأخيرة من النهار.
ويحق لحوالي 19,6 مليون أوزبكي الإدلاء بصوتهم.
كان الأوزبكيون قد صوتوا، في مايو الماضي، لصالح التعديلات الدستورية بنسبة أغلبية بلغت 90,21%. وتُقصر التعديلات فترة حكم الرئيس إلى مأموريتين. 

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