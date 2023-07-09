«الحوثي» يحشد مسلحيه بتعز ويصعّد في الحديدة

عدن (الاتحاد)

في تصعيد خطير ينبئ بتفاقم الأزمة، قامت جماعة الحوثي بحشد مسلحيها نحو مدينة تعز، حيث عمدت إلى نقل أعداد كبيرة من مقاتليها من شرق إب، جاء ذلك فيما حذرت الحكومة اليمنية من خطر التحركات والاستحداثات الأخيرة للحوثيين في موانئ مدينة الحديدة. وقتل وأُصيب 4 جنود يمنيين غرب مدينة تعز، بقصف عبر مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي.

وأوضح مصدر عسكري، أن قذيفة من مسيّرة تابعة للحوثيين استهدفت ضباطاً بالجيش وأسفرت عن مقتل اثنين، فيما أُصيب اثنان آخران تم نقلهما لتلقى العلاج، حالة أحدهم حرجة.

يأتي ذلك في ظل تحشيد متواصل من قِبل جماعة الحوثي نحو تعز، حيث شوهد نهاية الأسبوع الماضي نقل أعداد كبيرة من مقاتليها المغرر بهم من شرق إب، وتحديداً من مديريات «دمت والرضمة ويريم»، إلى منطقة «الحوبان» في تعز، وذلك بعد أيام من التحشيد المعلن من ذمار إلى إب، والقيام بعرض مسلح، حسبما أفادت وكالة «2 ديسمبر» الإخبارية اليمنية.

وتعمل جماعة الحوثي على التصعيد عسكرياً من خلال التحشيد والاستهداف للقوات اليمنية في جبهات عدة، من أبرزها مأرب وتعز، في الوقت الذي تكثف فيه الأطراف الإقليمية والدولية جهودها باتجاه عملية سلام شاملة في اليمن.

وفي سياق متصل، حذر وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، من خطر التحركات والاستحداثات الأخيرة لجماعة الحوثي في موانئ مدينة الحديدة. وقال القديمي في تغريدة على «تويتر»: إن «جماعة الحوثي أنشأت لساناً بحرياً خارج ميناء الصليف خاصاً بالتهريب، تزامناً مع إنشاء رصيف في ميناء رأس عيسى»، مؤكداً أن كل المؤشرات تنذر بمعركة قادمة في المنطقة ويستهدف ملف الملاحة الدولية على وجه الخصوص.

وحولت جماعة الحوثي مراكز الإنزال السمكي، جنوب الحديدة، إلى ثكنات عسكرية خاصة بما تسميها قواتها البحرية.

وفي صعيد متصل، نفذت القوات المشتركة، أمس، عمليات عسكرية استهدفت بها مواقع تمركز وتجمعات جماعة الحوثي، في جبهة لحج جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة، هاجمت مواقع الحوثي، في جبهة حيفان على حدود منطقة الصبيحة شمالي محافظة لحج. وأوضحت المصادر أن الهجوم جاء رداً على مصادر نيران جماعة الحوثي، إذ حققت القوات المشتركة، وفقاً للمصادر، إصابات في مواقع تمركزها في تبة المنظرة الاستراتيجية شمال حيفان.

إلى ذلك، تسببت ألغام الحوثي في قتل وإصابة 7 أطفال وامرأة، في محافظتي تعز والحديدة خلال الخمسة الأيام الأخيرة.

وبحسب إحصائيات إعلامية، فقد تسببت 5 حوادث انفجارات ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب بمقتل طفلين وامرأة وإصابة 5 آخرين، في عدد من المناطق بمحافظتي تعز والحديدة، خلال الفترة من 2 إلى 7 يوليو الجاري. واستأثرت محافظة تعز بالنصيب الأكبر في ضحايا الأيام الأخيرة لحوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، حيث وقعت فيها 4 حوادث سقط جرائها 6 ضحايا كلهم أطفال «2 قتلى و4 جرحى»، فيما شهدت محافظة الحديدة حادثة واحدة، سقط فيها ضحيتان «امرأة قتيلة وطفلة مصابة».