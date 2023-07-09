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معرض صور في جنيف يكشف انتهاكات الحوثي بحق الأطفال

خلال فعاليات المعرض في جنيف (من المصدر)
10 يوليو 2023 00:58

جنيف (الاتحاد)

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نظمت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، بالتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، أمس الأول، في ساحة الكرسي المكسور بمدينة جنيف السويسرية، معرضاً للصور الفوتوغرافية حول دور مراكز جماعة الحوثي الصيفية في تجنيد الأطفال.
واحتوى المعرض، على عشرات الصور رافقها تعريف بمحتوى تلك الصور والتي تكشف حجم انتهاكات الحوثي بحق الأطفال المشاركين في المراكز الصيفية التي تقيمها بمناطق سيطرتها، ودور تلك المراكز في تجنيد الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال، كما وثقت الصور معاناة الأطفال المغرر بهم.
وحظي المعرض بزيارة عددٍ كبيرٍ من قادة منظمات وناشطون وصحفيون وباحثون ومهتمون من مختلف الجنسيات ومختلف وسائل الإعلام، وهو ما من شأنه المساهمة في تعريف شعوب العالم بالانتهاكات الحوثية بحقوق الأطفال.

جنيف
الحوثيين
اليمن
حقوق الإنسان
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