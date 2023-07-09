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غامبيا تستعيد 300 مهاجر  من رعاياها خلال أسبوعين

غامبيا تستعيد 300 مهاجر  من رعاياها خلال أسبوعين
10 يوليو 2023 00:58

بانجول (أ ف ب)

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أعلنت غامبيا أنها استعادت 296 مهاجراً من رعاياها في أسبوعين، أكثر من نصفهم كانوا عالقين في ليبيا، وفق ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الغامبية أمس.
وقالت متحدثة باسم الوزارة، إنه تمت استعادة 140 مواطناً غامبياً بين 21 يونيو و4 يوليو بعد أن اعترضت السلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب ثلاثة قوارب تقل رعايا من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأضافت الوزارة في بيان، أن «231 مواطناً غامبياً كانوا على متن القوارب، لكن العديد منهم فروا قبل إعادتهم».
كما أعيد 156 غامبياً في 24 يونيو من ليبيا حيث تقطعت بهم السبل.
وأشار بيان خارجية غامبيا إلى «مقطع فيديو مقلق لمهاجرين يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن «الوزارة تعمل من كثب للتحقق من أعدادهم وجنسياتهم في إطار إجراءات الإجلاء».
وفي وقت سابق هذا العام، استعادت دول غرب أفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي والسنغال، مئات من رعاياها من تونس.

غامبيا
المهاجرين
ليبيا
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