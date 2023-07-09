بايدن يبدأ جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن بلاده، الأحد، في جولة تشمل ثلاث دول يشارك خلالها في قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا.

المحطة الأولى لجولة بايدن في العاصمة لندن حيث يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة غدا الاثنين ليتوجه بعدها لزيارة الملك تشارلز في قلعة «وندسور».

ستكون المحادثات مع الملك، التي من المتوقع أن تتضمن مبادرات تتعلق بالمناخ، فرصة لبايدن للتعرف بدرجة أكبر إلى الرجل الذي خلف والدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر الماضي.

كان بايدن قد اجتمع مع الملكة الراحلة في يونيو 2021 في وندسور حيث ناقشا عددا من القضايا التي لا تزال ذات أولوية قصوى اليوم مثل روسيا والصين.

وسيتوجه بايدن إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس مساء غد الاثنين لإجراء محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي هناك يومي الثلاثاء والأربعاء. يسعى بايدن وزعماء باقي الدول الأعضاء في الحلف إلى إظهار الدعم لكييف وإعطاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة عما يتعين عليه فعله لنيل عضوية الحلف في المستقبل.

ستكون محطة بايدن الأخيرة في هلسنكي حيث سيجري محادثات مع قادة فنلندا، أحدث عضو في الحلف، ويحضر قمة لزعماء الولايات المتحدة ودول الشمال.