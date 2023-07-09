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9 قتلى وتدمير 6 منازل  بهجوم مسلح في نيجيريا

أفراد من الجيش النيجيري
10 يوليو 2023 00:58

أبوجا (وكالات)

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هاجم مسلحون، فجر أمس، منطقة في ولاية «بلاتو» النيجيرية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وتدمير 6 منازل، طبقاً لما ذكره أحد السكان ومسؤول.  ووقع الهجوم في منطقة «سابون جاري»، والهجوم هو الأحدث في الولاية، التي شهدت الكثير من مثل هذه الهجمات، من قبل أشخاص مسلحين، وسط تصاعد صراعات عرقية ودينية مستمرة في مختلف أجزاء الولاية.
وأكد جيري داتيم، أحد قادة المنطقة التي تعرضت للهجوم، وقوع الهجوم لوكالة الأنباء النيجيرية، أمس، في مدينة «جوس»، عاصمة ولاية «بلاتو». 
وأضاف داتيم أن الهجوم وقع الليلة الماضية. وكان 134 شخصاً قد قتلوا على أيدي جماعات مسلحة في نيجيريا خلال أسبوع واحد في الثامن من أبريل الماضي.

نيجيريا
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