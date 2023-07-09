تعديل وزاري بالحكومة الصومالية

مقديشو (الاتحاد)

أجرى رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، ثاني تعديل وزاري جديد على حكومته، شمل 4 حقائب هي المالية، والعمل، والداخلية والأوقاف.

وعين بيحي إيمان عغي وزيراً للمالية، قادماً من وزارة العمل في التشكيلة الوزارية الحالية، فيما تولى محمد علمي إبراهيم حقيبة العمل.

كما عين أبوكر جيلاني شيخ وزير الدولة بوزارة الأوقاف، وتولى سادات محمد نور وزير الدولة بوزارة الداخلية.

ويستهدف التعديل تعزيز أداء العمل الحكومي وجاءت بتوجيهات ومشاورات بين رئيس والوزراء والرئيس الصومالي وفق البيان حسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة.

ويعتبر هذا التعديل هو الثاني منذ تشكيل الحكومة الحالية في الثاني من أغسطس 2022.