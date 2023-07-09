النمسا تؤكد أهمية التعاون الدولي لحماية المناخ

فيينا (وام)

أكد ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، أهمية التعاون الدولي والابتكار لحماية المناخ وتقليل الاحترار العالمي وآثار التغير المناخي، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.

جاءت كلمة وزير خارجية النمسا أثناء مشاركته في مؤتمر المناخ الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية «فيينا»، والذي ناقش دور التعاون الإقليمي في مكافحة تغير المناخ، وآثار التغير المناخي على الأمن والسلام الدوليين.

وقال الوزير شالينبرج: «حماية مناخنا وكوكبنا تحدياً حاسماً للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذا التحدي يتطلب أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي، بالتزامن مع استخدام الابتكار في مواجهته بكل تصميم».

وثمّن شالينبرج دور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في توفير الاستجابات اللازمة لتغير المناخ والأمن، بفضل نهج المنظمة العابر للحدود وتعاونها على المستوى الدولي.

وناقش المؤتمر دور صيغ التعاون الإقليمي في مكافحة تغير المناخ، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتدابير الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخاطر والآثار المباشرة لتغير المناخ والاحترار العالمي وتأثيره على الأمن والتوترات والصراعات.