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وزيرة الخزانة الأميركية: المحادثات مع الصين بناءة

جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الأميركية في بكين
10 يوليو 2023 00:58

بكين (وكالات)

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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس، أن محادثاتها مع المسؤولين الصينيين في بكين كانت مباشرة ومثمرة، وتساعد على استقرار علاقات البلدين، في حين دعا مسؤولون صينيون إلى ضرورة بناء علاقة اقتصادية تنافسية تحكمها قواعد عادلة.
وصرحت الوزيرة الأميركية، التي اختتمت أمس، زيارة مدتها 4 أيام للصين، بأن محادثاتها في بكين هي بمثابة خطوة أولى إلى الأمام في جهود جعل العلاقات الأميركية الصينية مستقرة.
ووصفت المباحثات الثنائية التي استمرت يومين في بكين «بالمباشرة والموضوعية والبناءة»، مضيفة «نحن نعتقد أن العالم كبير بما يكفي لكي تزدهر الدولتان». وأوضحت أن الدولتين عليهما التزام لإدارة هذه العلاقات بمسؤولية من أجل التوصل لسبيل للعيش سويا والمشاركة في الرخاء العالمي. 
وقد أمضت يالين أكثر من عشر ساعات في إجراء مباحثات ثنائية مع مسؤولين صينيين حكوميين خلال الأيام الماضية، من بينهم رئيس الوزراء لي تشيانج. 
وأمس الأول أجرت يالين مباحثات مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، استمرت أكثر من خمس ساعات، أعقبها عشاء استمر ساعتين، وفقا لتقارير إعلامية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول بين وزيرة الخزانة الأميركية ونائب رئيس الوزراء الصيني أتاح الاتفاق على «تعزيز التواصل والتعاون لمواجهة التحديات العالمية». 

الولايات المتحدة
الصين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
بكين
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