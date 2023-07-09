فرنسا عازمة على ضبط الشارع قبل عيدها الوطني

باريس (وكالات)

تبدي الحكومة الفرنسية عزمها على ضبط الشارع بعد أيام من أعمال عنف وشغب في المدن الفرنسية لم يشهدها البلد منذ 20 عاماً.

ونظمت أمس الأول حوالي 30 تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في مدن فرنسية أخرى، ولا سيما مرسيليا (جنوب شرق)، ونانت (غرب)، وستراسبورغ (شرق)، وبوردو (جنوب غرب)، ونزل إلى الشارع بصورة إجمالية 5900 شخص بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وفي أعقاب التظاهرات، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، برصد «وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين» في يوم العيد الوطني في 14 يوليو الجاري، وسعياً لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد، بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحياناً ضد قوات حفظ النظام، وذلك حسبما صرحت في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لو باريزيان».

وبعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاماً برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من إعادة فرض «نظام مستديم» أولوية مطلقة، بعد موجة من أعمال العنف استمرت 5 ليال في مدن فرنسا، كانت غير مسبوقة منذ 2005.