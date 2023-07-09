جنوب أفريقيا تنظم قمة بريكس «حضورياً»

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم الأحد، أن القمة المقبلة لمجموعة «بريكس» المقرر أن تستضيفها بلاده الشهر المقبل والتي دعي إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رامابوزا، في تصريح للصحفيين، إن التحضيرات لقمة المجموعة جارية و«نجري مناقشات نهائية حول الشكل»، مضيفاً أن الاجتماع سيكون «حضورياً».

تضم مجموعة «بريكس» كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ولم يشر رئيس جنوب أفريقيا إلى القادة الذين سيحضرون القمة.

وأضاف رامابوزا، ردا على سؤال على هامش مؤتمر لحزبه الحاكم «سننظم قمة بريكس حضورياً. التزمنا جميعاً (هذا الأمر). لم نعقد قمة حضورية منذ نحو ثلاثة أعوام. لن تكون افتراضية».

بشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد أن بريتوريا لن توقف حملتها للضغط من أجل التفاوض.

وأوضح رامابوزا «تعلمنا هذا من نيلسون مانديلا العظيم لأن هذا كان أيضا نهجه في العلاقات الدولية وكان قادراً على التحدث إلى جميع الأطراف سواء كانوا في صراع أو لم يكونوا».